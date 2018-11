Santarcangelo Calcio, la Juniores vince a Mezzolara. A segno U17 e U15. Goleada per l'U16

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 19:48 - 12 Novembre 2018



JUNIORES



MEZZOLARA - SANTARCANGELO 2-3



Mezzolara: Ungarelli, Quartilfi (2’ st Mezina), Barreca, Giualandi (22’ st Taipi), Astolfi, Montanari (41’ st Commissari), Boschini, Mazzoni, Porci (15’ st Bertoncelli), Xhuvetti (39’ pt Risponi), Govoni. In panchina: Muto, Bozzato, Guida, Garuti. All. Fabbri.

Santarcangelo: Forti, Morri, Galassi (27’ st Bua), Alvisi, Meco, Fusi (27’ st Camaj), Fabbri, Zanni, Bernardi (27’ st Novelli), Sapori (40’ st Bucci), Guarino. In panchina: Ronci, Bazan, Fellini, Galli. All. Fusi.

Marcatori: 1’ Fusi, 45’ Porci, 70’ Bernardi, 75’ Govoni, 77’ Sapori.



UNDER17

ACCADEMIA RIMINICALCIO VB - SANTARCANGELO 0-2



Accademia: Dante, Sadikaj (80’ Baca), Grassi, Piva, Chiodi, Giulianelli, Scipioni (70’ Ermeti), Barbanti, De Michele, Damiani, Bianchini (37’ De Paoli). In panchina: Dante, Manfroni, Fabbri.

Santarcangelo: Fusconi, Andreoli (58’ Paganelli), Lonardi, Savini, Dominici, Renzi, Iadevaio (37’ Satalino), Gjorretaj (58’ Terenzi), Barbiani (41’ Soldati), Ravaglia (41’ Guidi), Benvenuti. In panchina: Sturniolo, Pignalosa, astolfi. All. Fusi.



Marcatori: 24’st 43’st Benvenuti.



UNDER 16

SANTARCANGELO - VECCHIAZZANO 7-0



Santarcangelo: Boldrini, Siboni, Rocchi, Casadio (26' st. Nucci), Guidomei (1’st Greco), Guerra, Agostini, Fratti (11' st. Bertozzi), Michelucci (28' st. Luvisi), Pironi, Baldacci (5’st Marcello). In panchina: Fabbri. All. Magnani.



Vecchiazzano: Piunti, Gramellini, Zoli, Zauli, Fabbrica, Boscherini, Amadori, Mazzanti, La Corte, Grillandi, Dervischi. In panchina: Farneti, Ali Sharoni, Farolfi, Petean. All. De Vita



Marcatori: 15’pt Pironi, 20’pt Michelucci, 23’pt Pironi, 40’pt Guerra (rigore), 56’st Bertozzi, 60’st Marcello.

Prosegue la serie positiva della squadra 2003 (nella foto) che sul campo di casa del Nanni di Bellaria supera con ampio margine il Vecchiazzano. Quattro i gol nel primo tempo (Pironi, Michelucci, Pironi, Guerra) e ancora tre nel secondo con Bertozzi (appena entrato e subito a segno), Marcello (pregevole la sua prodezza balistica da fuori area) e Luvisi (che svetta in area e di testa ricama una traiettoria vincente). Sempre padroni del campo i clementini hanno spalmato nei 40 minuti di gioco superiorità tecnica e atletica grazie al contributo di tutti i diciasette ragazzi a disposizione di mister Magnani e del suo collaboratore Agostini.

UNDER15

SANTARCANGELO – PIACENZA CALCIO 1919 1-4

Coccia, Mazzotti, Bertozzi, Perazzini, Berti, Gabrielli, Finelli (1’s.t. Parmeggiani), Rizzi, Fall, Ruci (29’s.t. Cicchetti), Pirrello.Lanci (1’s.t. Rinaldini), Baldacci (1’s.t. Morgante), Marcello (1’s.t. Rossi), Renzi, Guidomei (1’s.t. Nucci), Pesaresi, Sacchini (12’s.t. Bagli), Sebastiani, Capi, Giannini (1’s.t. Pazzini), Iannotti (1’s.t. Petricca).5’ p.t. aut. 7’ s.t. Sebastiani, 23’ s.t. Capi: Casadei (15’st Conti), Rossi, Minni (20’st Pozzi), Chiaruzzi (1’st Amati), Bucchi (15’st Raimondi), Bianchi, Foschi (1’st Bocca), Antonini, Piastra (10’st Dell’Innocenti), Drudi, Michelucci (10’st Farotti). All. Tacconi.26’pt Dalcerri, 31’pt Hoxha, 28’st Hoxha, 29’st Amati, 36’st Hoxha.