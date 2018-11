Calcio Eccellenza, la Fya dà il benservito a mister Giorgi. Fatale il ko casalingo col Massalombarda

Sport

Riccione

Mentre a Forlì hanno esonerato mister Campedelli, in Eccellenza la Fya Riccione ha salutato il tecnico Mirco Giorgi. Fatale la sconfitta casalinga contro il Massa Lombarda per 3-0 che ha fatto sprofondare la formazione biancoceleste al terzultimo posto della classifica (11 punti) e in piena zona playout con un ruolino di marcia di appena tre vittorie, due pareggi e sette sconfitte in 12 partite, peggiore differenza retri del girone (-12) con 12 reti segnate e ben 24 subite, un vero record (due gol a gara). Nella decisione del club ha influito sicuramente il parere del patron del Rimini ed eminenza grigia del club Giorgio Grassi a dimostrazione che un altro calcio non è possibile - per usare un suo slogan - quando si parla di risultati: se un allenatore non colleziona più sconfitte che vittorie ha un destino segnato: viene cacciato, volenti e nolenti. Non è dato sapere chi prenderà il posto di Giorgi, la stagione scorsa artefice della promozione del Cattolica in Eccellenza. Escluso che ad assumere la guida tecnica sia Beppe Terenzi ora nello staff. Si vedrà nelle prossime ore.

