Scout, visita del capo nazionale alla sezione di Bellaria: "So che lavorate molto bene"

17:55 - 12 Novembre 2018

Grande sorpresa per i 150 partecipanti alla 4° Giornata dei Genitori della Sezione Scout CNGEI di Bellaria Igea Marina per la visita del Capo Scout Nazionale Giampino Vendola.

Una giornata di festa, giochi e sfide di abilità tra Lupetti, Esploratori, Rover e genitori sotto gli occhi attenti del Capo Scout Nazionale.

Alla fine parole di apprezzamento per il lavoro svolto fino ad ora dalla Sezione che, ricordiamo, si è costituita come sezione autonoma a gennaio di quest’anno, è l’unica sezione CNGEI in Romagna e svolge attività nautica.

Queste le parole di Giampino Vendola: “Sono qui per valorizzare l’attività fatta dalla Sezione Scout CNGEI di Bellaria Igea Marina. So che lavorate molto bene, i numeri e l’apprezzamento sono dalla vostra parte ed è evidente dalla risposta calorosa dei genitori. È sempre bello festeggiare l’apertura di una nuova Sezione, per ora l’unica CNGEI qui in Romagna”.