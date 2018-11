Basket D, Dany Riccione formato gigante conquista la prima vittoria interna stagionale

Sport

Riccione

| 15:23 - 12 Novembre 2018

Grande prestazione della Dany Riccione che sul parquet di casa supera l’ostica formazione del Budrio e conquista finalmente la prima vittoria interna della stagione (80-75). Il secondo hurrà in campionato per i boys di coach Maurizio Ferro arriva al termine di una gara tiratissima, come da copione visto il valore dell’avversario, ma decisa stavolta da un ultimo quarto di grande spessore dei biancazzurri. Sotto di 7 punti all’intervallo lungo (42-49) con qualche problema a livello difensivo, i Dolphins si ripresentano in campo con un’altra veste, fatta invece di grande attenzione e pressione sui possessi ospiti così come di lucidità e precisione nell’attaccare il canestro. Ne vengono fuori un terzo periodo da 18-14 (Budrio ancora avanti di 3 lunghezze sul 60-63) e soprattutto il quarto finale da 20-12, che ribalta di fatto la partita.

Una prestazione corale, quella dei giovani riccionesi, che ha finito per esaltare individualità come Amadori (25 punti, 9/13 dal campo), Pierucci (21 punti con il 50% complessivo dal campo) e Medde (19 punti con 7/9 da due) mentre a livello difensivo ha giganteggiato il solito Mazzotti (11 rimbalzi e 7 recuperi). In generale la Dany ha fatto registrare numeri di assoluto rilievo al tiro (22/43 da due, 7/18 da tre e 15(18 dalla lunetta) ed è stata premiata giustamente con la vittoria.

E ora Dolphins in cerca del bis casalingo visto che sabato si gioca ancora alla palestra di via Forlimpopoli contro la forte formazione della Cestistica Argenta (ore 21).

IL TABELLINO

DANY DOLPHINS RICCIONE-PALL. 2012 BUDRIO 80-75

DANY RICCIONE: Medde 19, Pierucci 21, Puzalkov, Amadori 25, Chistè 2, Vandi 6, Martinucci ne, Adduocchio ne, Mazzotti 7, Carlini ne, Stefani. All. Ferro

BUDRIO: Fornasari 16, Tugnoli 9, Zanellati 5, Curti 11, Zamboni 9, Conidi 8, Tucillo 7, Manini, Zitelli 9, Paolucci 4. All. Simoncioni

ARBITRI: Ferrini di Ravenna e Barbantini di Cento