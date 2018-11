Sequestrati oltre 400 capi contraffatti alla Fiera di San Martino. Rinvenuti 5 portafogli rubati o smarriti

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 15:04 - 12 Novembre 2018

Gli agenti della Questura di Rimini in campo fino alla tarda serata di domenica in occasione della Fiera di San Martino a Santarcangelo di Romagna, che ha visto la partecipazione di oltre 150 mila persone per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.

Oltre al personale in servizio presso la Questura di Rimini e della Sezione Polizia Stradale e Ferroviaria di Rimini, sono stati impiegati personale del Reparto mobile di Senigallia, oltre a quello dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale.

Nessuna particolare problematica, ma si è prestata massima attenzione e misure di sicurezza con aree riservate, varchi presidiati da decine di steward con la supervisione delle forze dell’ordine.

Servizi anti-abusivi a largo raggio sono stati eseguiti fin dalla mattina, oltre ad una campagna di comunicazione preventiva per evitare “sorprese” agli ospiti, previsione di aree riservate, sono stati predisposti varchi di accesso e deflusso, corridoi riservati per eventuali soccorsi e presenza diffusa di personale delle Forze di Polizia in divisa e in abiti civili, pianificazione preventiva delle misure di safety e di security mediante ripetuti sopralluoghi, inoltre c’è stata collaborazione tra pubblico e privato per la definizione dei piani da adottare.

Presidiate anche le zone di afflusso e deflusso di turisti e veicoli: e proprio su questi ultimi si è concentrata l’attenzione della Polizia Stradale e della Guardia Finanza che hanno effettuato un controllo delle più importanti strade di accesso al comune romagnolo al fine di intercettare carichi di merce contraffatta: nell’ambito di tale lavoro infatti gli agenti della Polizia stradale e della guardia di Finanza hanno sequestrato 437 capi di abbigliamento contraffatti e denunciato un 63enne per commercio di materiale contraffatto e ricettazione.

Sono stati inoltre rinvenuti 5 portafogli rubati o smarriti dai visitatori, 2 ancora con denaro all’interno, che i Poliziotti hanno restituito ai proprietari.