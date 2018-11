Riccione, in settimana conclusi lavori interni di asfaltatura al Parco della Resistenza

Attualità

Riccione

| 14:35 - 12 Novembre 2018

Hanno preso avvio lunedì mattina i lavori di sistemazione dei cordoli e i lavori propedeutici alle nuove asfaltature previste all’interno del Parco della Resistenza. Entro la settimana tutte le stradine laterali che attraversano il parco verranno sistemate con interventi di fresatura, bonifica delle parti ammalorate, risagomatura e posa di nuovo asfalto. Dopo aver completato la posa dei giochi e potenziato l’area inclusiva, utilizzabile da ogni bambino senza ostacoli di alcun tipo, la scorsa settimana Geat ha iniziato i lavori di potatura degli alberi e delle siepi. E’ in programma un sistema articolato di svuotamento e pulizia dei laghetti, a stagione climatica ideale, fino alla costituzione di un chiosco realizzato all’interno del parco. “Sarà un punto ristoro accessibile a tutti i fruitori del parco - afferma l’assessore all’ambiente Lea Ermeti - un servizio dove le famiglie con i loro bambini potranno fare una sosta per la merenda in mezzo al verde, nei pressi del lago. Come sottolineato più volte stiamo intervenendo sulle aree verdi della città, sia di grandi che piccole dimensioni, per migliorare la qualità di vita dei cittadini anche dal punto di vista ambientale”.