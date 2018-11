Rimini, scoperti quasi 300 televisori HD nascosti tra i pomodori in un camion

Cronaca

Rimini

| 14:18 - 12 Novembre 2018

Dovevano trasportare generi alimentari, ma, da un controllo, si scopre che all’interno del loro camion si trovavano centinaia di televisori per il valore di oltre 200 mila euro e capi griffati. Sono stati così denunciati un 47enne e un 44enne, originari della Puglia, notati dagli agenti della Polizia Stradale fermi ad un’area di sosta venerdì, verso le 23 e 30, sulla statale 16, al km 196. Il mezzo, adibito a trasporto di alimenti, era spento, pertanto gli agenti hanno proceduto al controllo, visto che il sistema di refrigerazione non era in funzione. I due, identificati, sono risultati interessati da precedenti di polizia e, da una più accurata verifica, è emerso che mancavano i documenti di trasporto della merce dichiarata.

Si è proceduto quindi alla verifica della merce: dietro i bancali di conserve di pomodoro si trovavano 282 televisori a schermo piatto della grandezza di 39 pollici HD Feady Led, marca Nordmende, e 31 colli di abiti griffati.

Non potendo in alcun modo giustificare il possesso lecito della merce, i due sono stati indagati in stato di libertà e la merce sottoposta a sequestro.