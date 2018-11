Rimini, controlli a contrasto del lavoro nero a ‘Ecomondo’: sospensione per 4 aziende

Cronaca

Rimini

| 13:53 - 12 Novembre 2018

Hanno interessato complessivamente 8 aziende e 27 lavoratori i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Rimini durante la fiera “Ecomondo”. Dalle verifiche è stato denunciato un imprenditore di una azienda con sede legale nel centro-nord che, in qualità di legale rappresentante della propria azienda, aveva assunto un lavoratore straniero senza preventivamente regolarizzarlo allo sportello unico per l’immigrazione. Sono stati sei i lavoratori in nero individuati, 4 italiani e due stranieri. Inoltre quattro aziende hanno ricevuto la sospensione dell’attività per aver impiegato lavorati non regolarizzati.