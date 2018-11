"La città per il Verde" premia il comune di Rimini per la rigenerazione urbana di Piazza Malatesta

Attualità

Rimini

| 12:15 - 12 Novembre 2018

Per “l’elegante combinazione di aree verdi e percorsi pedonali, che svolgono anche una funzione di rigenerazione urbana, poiché sono migliorati i collegamenti con le zone contigue della città.” E’ con questa motivazione che la giuria della XIX edizione del premio "La Città per il Verde " ha conferito una menzione speciale al Comune di Rimini nella categoria riservata ai comuni con oltre 50.000 abitanti “per la sistemazione paesaggistica di Piazza Malatesta antistante Castel Sismondo, residenza - fortezza della famiglia Malatesta, precedentemente utilizzata come parcheggio pubblico” nonché “dalla presenza di un apparato audio per i non vedenti, collocato all'ingresso della Torre Portala, che dà indicazioni di orientamento con un sensore di prossimità.”

Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato nelle mani dell’architetto Manuela Masini dell’Ufficio progettazione del settore edilizia pubblica del Comune di Rimini, nel corso della cerimonia ufficiale di premiazione che si è tenuto nel corso di Ecomondo conclusasi venerdì scorso.

Il Premio “La Città per il Verde”, giunto alla 19a edizione, è dedicato ai Comuni italiani che hanno investito il proprio impegno e le proprie risorse a favore del verde pubblico e della sostenibilità ambientale. È quindi assegnato ai Comuni che si sono distinti per realizzazioni o metodi di gestione innovativi, finalizzati all’incremento del verde pubblico con interventi di nuova costruzione, di riqualificazione o nei quali viene privilegiato l’aspetto manutentivo e il miglioramento delle condizioni ambientali del proprio territorio, anche attraverso la valorizzazione dei rifiuti biodegradabili e compostabili.