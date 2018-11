Rimini, fiamme nella notte, incendio distrugge una Bmw parcheggiata a Marina Centro

Cronaca

Rimini

| 11:15 - 12 Novembre 2018

Auto a fuoco nella notte a Marina Centro di Rimini verso le 3. Una Bmw 530 alimentata a gasolio e parcheggiata in via Bengasi 21 è andata completamente distrutta dalle fiamme. L'incendio ha interessato marginalmente anche una Golf ed un furgone Cytroen parcheggiati nelle vicinanze. Qualche danno da fumo anche alla recinzione in muratura e alle inferriate dell'abitazione vicino alla quale i mezzi erano fermi. Sul posto per i soccorsi un mezzo dei Vigili del Fuoco con 5 unità. Per avere ragione delle fiamme i pompieri hanno lavorato circa 2 ore. Presente anche personale della Polizia di Stato. Non si esclude la matrice dolosa dell'incendio. Foto di repertorio.