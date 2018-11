VIDEO: a caccia d'indizi sul doppio incendio nel riminese, si indaga anche sulla criminalità

Cronaca

Rimini

| 09:23 - 12 Novembre 2018

Proseguono le indagini per fare luce sul doppio incendio doloso scoppiato nella notte tra sabato e domenica a Rimini. Ad andare completamente distrutti due furgoni Mercedes "Sprinter". I mezzi, adibiti al trasporto merci verso paesi dell'Est, soprattutto Ucraina, erano parcheggiati in via Zandonai a Viserba e in via Della Rovere. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche Polizia e Carabinieri. Un episodio che quasi sicuramente porta la stessa firma. La Polizia Scientifica sta analizzando i reperti e riferirà le risultanze tecniche. Le indagini delle forze dell'ordine stanno proseguendo a 360 gradi senza escludere nessuna pista, anche quella legata alla criminalità organizzata. Le vittime, cioè i proprietari dei mezzi, non riferiscono di aver ricevuto alcuna minaccia tale da far pensare a premeditazione legata alla loro attività. Guarda il VIDEO.