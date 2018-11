Volley B2 femminile, l'Emanuel Riviera Volley non si ferma più: passa anche a Rovigo 3-1. E' terza

Sport

23:05 - 11 Novembre 2018

L'Emanuel Riviera Volley prova di D'Emilio e Benvenuti sbanca anche il parquet di Rovigo (3-1) centrando la terza vittoria in trasferta in tre partite - la quarta su cinque match complessivamente - e si issa al terzo posto della classifica con 12 punti. Un traguardo forse insperato alla vigilia della stagione. In casa riminese ci si gode la posizione e non si cambia l'obiettivo: salvezza.

Il primo set è stato complicato.L'Emanuel ha giocato male, commettendo numerosi errori (25-20); la squadra ha saputo soffrire e risorgere negli altri parziali. Nel secondo la reazione delle riminesi è stata buona: dopo una fase punto a punto un mini break e un paio di recuperi clamorosi hanno dato la scossa alle ragazze di Nanni che hanno cambiato letteralmente atteggiamento eacquistando più fiducia. Hanno chiuso il parziale sul 25-19 prendendo slancio per i due set successivi in cui il Riviera Volley è cresciuto di rendimento in tutti i fondamentali: non c'è stata partita (entrambi vinti 25-10). Quattro le giocatrici in doppia cifra (nella foto Leonardi) e questo dice tutto. Prossima sfida in casa sabato (ore 17,30) contro la leader Clai Imola (ore 17,30).



IL TABELLINO

Fruit Rovigo - Emanuel Riviera Volley Rimini 1-3 (25-20 19-25 10-25 10-25)

EMANUEL: Catalano 1, Leonardi 15, Vujevic 12, Orsi 11, Zucchini 7, Godenzoni 20, Nicoletti, Piastra, Macchi L. NE Bissoni, Aglio. All. Nanni