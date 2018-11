Calcio D, il San Marino prende un punto alla Crema: 1-1

Sport

Repubblica San Marino

| 22:33 - 11 Novembre 2018

Il San Marino rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria e pareggia in casa col Crema per 1-1 giocando una buona partita e facendosi raggiungere su autogol, il quarto della sfortunata stagione biancazzurra, stavolta di Marconi. Vantaggio dei biancazzurri al 42' del primo tempo: Mengucci vede Marenco fuori posizione e anziché crossare calcia in porta: la sua intuizione è vincente. Nella ripresa una carambola di Pagano su Marconi vale il pari agli avversari che prendono un brodino dopo due sconfitte di fila.

IL TABELLINO

San Marino - Crema 1-1

SAN MARINO: Pozzi, Mingucci, Marconi (44'st Tamagnini), Mazzotti, Gremizzi, Terrenzio, Gasperi, Salcuni, Santoni, Cannoni (33'st Vassallo), Pasquini. A Disposizione: Benedettini, Donati, Guarino, Gasperoni, Cevoli, Gavoci, Zeqiri. All. Muccioli

CREMA: Marenco, Giosu (47' st Ragusa), Ogliari, Magrin (33' st Marrazzo), Scietti, Stankevicius, Pagano, Tomas (11'st Incatasciato), Ferrari, Porcino, D'Apollonia (19' st Vaglio). A disp. Prudente, Cazze', Gomez, Cesari, Matei. All.: Bressan

Reti: 43' pt Mingucci (SM), 34' st Pagano (CR)

Note: Ammoniti: Mingucci, Pasquini, Gasperi, Porcino, Magrin, Pagano.

Arbitro: Andreano di Prato (Miccoli di Lanciano e De Santis di Avezzano)