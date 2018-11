Calcio Eccellenza, la Fya travolta in casa dal Massalombarda 0-3. Ora è terz'ultima in classifica

Sport

Riccione

| 21:39 - 11 Novembre 2018

Grave sconfitta interna della Fya Riccione per 3-0 contro il Massalombarda che nei primi dieci minuti della ripresa ha preso il largo con un uno-due che ha messo ko i padroni di casa che nel primo tempo hanno tenuto testa all'avversario. Ora la squadra è scivolata al terzultomo posto alla pari del Faenza.

Nel primo tempo al 22' prima conclusione degli ospiti su punizione di Tonini, il suo destro però è alto sopra la traversa. Al 29′ la Fya Riccione passa con Sottile ma Zarba annulla per fuorigioco del numero sette riccionese. Al 45′ Incursione sulla destra di Sottile che crossa un pallone interessante per Docente, conclusione ribattuta poi ci prova Cuomo ma la palla termina alta.

Nella ripresa subito in avanti la Fya con Docente che da due passi conclude verso la porta di Brachetti che devia in corner. Al 3'Massalombarda in vantaggio su rigore calciato da Selleri, penalty concesso per fallo di Passaniti su Lumci. All'11 lancio preciso di Righetti per Sottile che mette in mezzo per Docente: conclusione neutralizzata da Bracchetti. Al 13' palla in profondità per Tonini che sprinta con Ioli e da posizione defilata supera con un pallonetto Passaniti. Alal mezzora palla in verticale di Piscaglia che apre la difesa ospite, Docente supera il difensore in velocità ma conclude di sinistro su Bracchetti. Nel recupero la Fya cerca il goal della bandiera ma sono ancora gli ospiti ad andare a segno in contropiede con Rea per il definitivo 0-3.

IL TABELLINO

Fya Riccione: Passaniti, Deluigi, Piscaglia, Alberigi, Ioli(20′ s.t. Mani), Righetti, Righetti, Sottile, Merli(12′ s.t. Cecchetti), Docente, Cuomo, Grimellini A disp. Rapisarda, Ghiggini, Franceschini, Censoni, Lunadei, Cecchetti, Pari, Zafferani. All. Giorgi

Massalombarda: Brachetti, Vaccari(32′ s.t.Riccipetitoni), Dongellini (1′ s.t. Scala), Selleri, Hysa, Gramigna, Sasso, Trombetti, Tonini842 ‘ s.t. Baldini), Cavini (1′ s.t.Lumci) Franchini(34′ s.t. Rea). A disp. Mazzotti, , Zalambani, , Donati Rabuano, . All. Nannini

Arbitro: Zerba (Finale Emilia). Assistenti: Selleri e Pido (Bologna)



Note: ammoniti: Righetti, Lumci, Passanit, Deluigi