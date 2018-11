Calcio Eccellenza, il Cattolica cade sul campo del Castelfranco 3-1. Espulsi Palazzi e Bianchi

Sport

Cattolica

| 21:12 - 11 Novembre 2018

Il Cattolica (foto Anteo Galli), guidato in panchina dal viceallenatore Ivan La Volpicella (mister Angelini squalificato) e senza Sartori pure lui squalificato cede 3-1 nella delicata trasferta di Castelfranco Emilia contro la seconda in classifica.

Avvio di partita davvero scoppiettante con i biancogialli che partono in maniera veemente. Al 12' Tardini segna di testa su punizione di Martina, ma subito i romagnoli impattano con Bartomioli. La truppa di mister Fontana non ci sta e, trascinata da uno scatenato Martina, si riporta prepotentemente avanti, segnando due reti proprio con il suo numero 8, davvero in stato di grazia, al 20' e 33'. Nel finale di tempo viene espulso Palazzi e il Cattolica resta in dieci.

La ripresa, con due gol di vantaggio e la superiorità numerica, si rivela in discesa e, complice il rosso a Bianchi per doppia ammonizione che lascia addirittura in nove i giallorossi qualche minuto dopo l'intervallo, Zinani e soci possono controllare agevolmente, conducendo in porto il successo con assoluta tranquillità.



IL TABELLINO

VIRTUS CASTELFRANCO-GIOVANE CATTOLICA 3-1

VIRTUS CASTELFRANCO: Gibertini, Hasanaj, Zinani, Caesar (41' st. Manfredini), Sorrentino, Ferrari, Tardini, Martina (18' st Signorino), Cissè (18' st. Ierardi), Raggi (2' st. Cheli), Assouan (39' st. Altariva) A disp: Treggia, Sadik, Budriesi, Altariva, Alicchi. All Fontana

GIOVANE CATTOLICA: Palazzi, Casolla (15' st. Boschetti), Di Addario, Ceramicoli, Bianchi, Tombari, Cruz (5' st.' Pari), Mercuri, Palazzi, Bartomioli (15' st. Sylla), Protino A disp: Tarsi, Pasini, Sartini, Bacchielli, Boschetti, Amati, Parma. All Urbinati

Marcatori: 12' pt Tardini, 13' Bartomioli, 20' e 33' Martina.

Note: ammoniti: Raggi, Ceramicoli, Sylla, Sorretino. Espulsi: Palazzi, Bianchi