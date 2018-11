Calcio D, la Sammaurese sbanca Forlì 1-0. Il tecnico Campedelli verso l'esonero?

Sport

Forlì

| 20:17 - 11 Novembre 2018

Esplode la crisi del Forlì sconfitto in casa dalla Sammaurese che replica il successo col Matelica aggiungendo un'altra perla alla sua collana. Tre punti conquistati con una prodezza di bomber Bonandi, poi espulso, e tuttavia pur in inferiorità numerica la squadra di Mastronicola ha saputo stringere i denti e portare a casa un risulatto molto importnate. Un successo strepitoso da dedicare al giovane massaggiatore della Juniores Mattia Piscaglia deceduto in settimana.

In avvio strepitosa parata di Mordenti su colpo di testa si Zuppardo, imbeccato dal cross perfetto di Bonandi. Al 26' la gara si sblocca proprio per merito del numero 10 della Sammaurese che illumina il Morgagni con un'acrobazia da cineteca. Per il fantasista giallorosso (foto pag fb del club) sforbiciata da album Panini e vantaggio ospite. Al 39' la partita cambia la sua dinamica: espulso Bonandi per doppia ammonizione (il secondo giallo per simulazione). Ti aspetto un sussulto, invece nella ripresa si vede poco o nulla a dispetto dei cambiamenti tattici di Campedelli. Una squadra vuota. Nemmeno l’innesto di Cenci, o l'ingresso di Graziani scuotono il match. Onore alla Sammaurese. Probabile che il tecnico Campedelli venga esonerato: il candidato numero uno alla sostituzione e Stefano Protti in tribuna al Morgagni assieme a Medri. Mercoledì si gioca ad Avezzano nel turno infrasettimanale.



IL TABELLINO

FORLI’ (3-5-1-1) Mordenti; Brunetti, Vesi, Bungaja (1’st Graziani); Gimelli (43’st Croci), Cortesi (31’st Castellani), Prati (1’st Mazzotti), Baldinini (15’st Cenci), Nigretti; Tonelli; Ferri. A disposizione: Semprini, Marzocchi, Gabrielli, Sabbioni. All. Campedelli

SAMMAURESE (3-5-2) Baldassarri; Maioli, Lombardi N., Rosini; Louati (43’st Toromani), Lombardi L. (31’st Merciari), Santoni, Scarponi(37’st Errico), Soumahin; Bonandi, Zuppardo (47’st Pieri). A disposizione: Hysa, Paterni, Alberighi, Maggioli, Filippucci. All. Mastronicola.

Marcatori: 25′ Bonandi.

Note: Ammoniti: Gimelli (F), Santoni (S). Espulso: Bonandi (S). Recupero: 1’pt, 5’st.