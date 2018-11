Calcio Promozione, hurrà Gabicce Gradara: bomber Vegliò stende l'ex Valfoglia con una doppietta (1-2)

Sport

Gabicce Mare

| 19:41 - 11 Novembre 2018

Vittoria esterna per 2-1 di grande importanza per il Gabicce Gradara (assenti Freducci e Pratelli) che allunga la serie positiva interrompendo quella Valfoglia (cinque vittorie di fila di cui tre in trasferta), che comunque mantiene il terzo posto in classifica con un punto di vantaggio sulla squadra di Papini e sul Barbara (15 punti), vittorioso anch'esso in trasferta contro l'Osimo Stazione. Nel prossimo turno per i rossoblu altra trasferta sul campo del Mondolfo.

La prima parte di gara ha fatto registrare un sostanziale equilibrio con i padroni di casa che hanno cercato inutilmente in qualche occasione la porta ben protetta dalla difesa rossoblu. Nella ripresa il Gabicce Gradara ha preso in mano il pallino del gioco dopo aver subito la rete dei padroni di casa in avvio: incursione sulla sinistra di Giacomelli che si infila tra due difensori: la conclusione trova lo spiraglio giusto tra palo e portiere. Da lì in poi il clima si accende e il match diventa a tratti spigoloso con i cartellini gialli che fioccano: la squadra di Papini cresce sfiorando la marcatura; al 19' la svolta del match: per doppia ammonizione viene espulso Cenciarini e per il Gabicce Gradara il compito diventa più agevole. Gli ospiti spingono il piede sull'acceleratore. Al 26' Vegliò - uno dei quattro ex di turno e in grande giornata - imbeccato da lancio in profondità di Sabattini difende il pallone con caparbietà, poi salta abilmente difensore e portiere infilando la rete dell'1-1. Il Gabicce Gradara continua a macinare gioco, cresce nei singoli. Al 36' l'ottimo Tedesco, al debutto dal primo minuto (esordio anche per il giovane della Juniores Bacchiocchi), effettua sulla sinistra una pregevole incursione in area, mette in mezzo una palla invitante sul primo palo: Vegliò anticipa tutti e fulmina il portiere. Alla fine esultanza dei tifosi ospiti.

IL TABELLINO

Valfoglia - Gabicce Gradara 1-2

VALFOGLIA: Cappuccini, Arduini, Cenciarini, Nesi (44' st. Palazzi), Serafini, Magnani, Mancini, Tommasi (19' st. Giuliani), Giunchetti, Sacchi, Giacomelli (40 st. Serafini). A disposizione Polidori, Elezaj, Baki, Zazzeroni, Podda. All. Carta

GABICCE GRADARA: Celato, Bacchiocchi, Costa, Vaierani, Passeri, Sabattini, Bastianoni, Magi (44' st. Marcolini), Vegliò, Grassi (27' st. Grandicelli), Tedesco. A disposizione: Alessandrini, Tafuro, Travenzoli, Mboup. All. Papini.

ARBITRO: Marra di Mantova

RETI: 3' st. Giacomelli, 26'e 36' st. Vegliò

NOTE: espulso 19' st. Cenciarini