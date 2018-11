Calcio Eccellenza: 'pokerissimo' Marignanese, Sanpaimola travolta 5-1

Sport

San Giovanni in Marignano

| 18:49 - 11 Novembre 2018

MARIGNANESE: Azzolini, Dominici (dal 86’ Tontini), Moretti, Conti (dal 80’ Pensalfine), Sanchini, Samba, Tonelli (dal 63’ Crescentini), Fabbri, Donati (dal 80’ Notariale), Santoni (dal 88’ Generali), Carnesecchi.

In panchina: Bonazza, Sanchini, Salvatori, Romani. All.: Lilli

SANPAIMOLA: Baldani, Mengolini (dal 88’ Strazzari), Alessandrini, Errani, Landini, Gabrielli, Borini (dal 84’ Visani), Alessandrini (dal 84’ Maranini), Vincenti, Carboni (dal 70’ Colino), Pioppo (dal 77’ Alpi).

In panchina: Zotti, Vergani, Fall, Maranini, Ragazzini. All.: Tinti

ARBITRO: Cola di Cesena (Assistenti: Topo di Cesena e Hafi Alemani di Forlì).

RETI: 4’ Pioppo (S), 33’ Fabbri (M), 46’ Carnesecchi (M), 70’ Crescentini (M), 78’ Donati (M), 90+2’ Pensalfine (M).

NOTE: ammonito Mengolini. Recupero 3’+5’





Goleada della Marignanese a spese del Sanpaimola. Per i riminesi gara in salita al 4', quando una disattenzione difensiva permette a Pioppo di presentarsi solo davanti ad Azzolini, infilando l'estremo difensore. Al 12' sugli sviluppi di un corner la palla finisce sui piedi di Fabbri che insacca in girata, ma l’arbitro annulla la rete ravvisando un fallo in attacco. Il pareggio arriva al 33', con un colpo di testa di Fabbri, su cross di Dominici, che insacca sul secondo palo. Al 46' su un palla innocua la difesa ospite pasticcia, ne approfitta Carnesecchi per raddoppiare. La Marignanese chiude il conto al 70': tacco di Donati che smarca alla perfezione Moretti, il cross rasoterra attraversa tutta l’area e finisce fra i piedi di Crescentini, che da solo non può sbagliare. Al 78' Donati firma il poker: recupera palla, resiste a un contrasto e una volta entrato in area infila Baldani. Il portiere compie la frittata al 92', rinviando addosso a Notariale, che controlla la sfera e serve Pensalfine per il "pokerissimo".