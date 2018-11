Calcio 1a Cat: cade il Novafeltria, 0-2 con il Sant'Ermete. Contadini ispira, segnano Belloni e Bettini

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:59 - 11 Novembre 2018

NOVAFELTRIA: Semprini, Ceccaroni, Gori, Rinaldi; Cupi, Arapi (14'st Mainardi); Sebastiani, Crociani (14'st Gori M.), Baldinini, Muratori, Gregori (34'st Piccari).

In panchina: Casali, Martelli, Ambruosi, Corazza, Outaadi, Morciano. All. Fabbri.

SANT'ERMETE: Gentili, Fini (18'pt Bettini), Genghini, Ciccarelli, Zavattini N., Mussoni; Gentile (38'st Rossi), Contadini (43'st Marcaccio); Zavattini L. (23'st Molari), Belloni (48'st Bonifazi), Castiglioni.

In panchina: Vandi, Giorgini. All. Pazzini.

ARBITRO: Zampa di Cesena.

RETI: 1'st Belloni, 39'st Bettini.

NOTE: espulso Genghini al 41'st per doppia ammonizione, ammoniti Sebastiani, Castiglioni, Mainardi, Rinaldi. Angoli 3-3, recupero: 1'+5'.

Dopo quattro vittorie su quattro gare casalinghe, il Novafeltria cade davanti al proprio pubblico contro un Sant'Ermete che ha mostrato un buon tasso tecnico e che in questo campionato non ha avuto mezze misure, alternando sconfitte a prestazioni convincenti. Le squadre si sono presentate al derby della Valmarecchia rimaneggiate: Novafeltria senza tre titolarissimi, Balducci squalificato e gli infortunati Amantini e Stefanelli. Sant'Ermete senza Vukaj, Quarta e Drudi, con Giorgini in panchina solo a titolo di firma. Fabbri lancia dal primo minuto i giovani Crociani, Gregori e Arapi, mentre Pazzini propone un 4-4-2 con Gentile e Castiglioni esterni di centrocampo.

PRIMO TEMPO SENZA GROSSE EMOZIONI. La prima occasione è per il Novafeltria, al 20' Cupi pennella per il colpo di testa di Baldinini, palla alta di poco sopra la traversa della porta difesa da Gentili. Risponde il Sant'Ermete al 36' con una punizione alta di Luca Zavattini. Al 37' Bettini sulla trequarti sinistra rilancia al volo, Zavattini sulla destra riesce a controllare la sfera ed entra in area; dopo un paio di finte supera Gori, per poi calciare alto sopra la traversa. Al 44' è Muratori a scattare sulla fascia sinistra, l'attaccante si accentra saltando due difensori, ma viene tradito da un rimbalzo sporco della palla: la conclusione è così imprecisa e termina alta.

RIPRESA, SUBITO IL GOL OSPITE. Al 1' Belloni è protagonista di una splendida azione personale: entra in area da sinistra, evita un avversario e infila imparabilmente Semprini. Il gol accende la partita, il Sant'Ermete sale in cattedra ispirato da un ottimo Contadini, il migliore in campo: al 52' Belloni anticipa Cupi su un cross da sinistra, ma la conclusione rasoterra esce a fil di palo. Due minuti dopo Contadini inventa un filtrante per Luca Zavattini, che tutto solo spreca l'occasione del raddoppio, calciando alto. Al 64' ancora Zavattini cerca la rete, nel frangente su punizione dal vertice sinistro dell'area, il rasoterra è respinto di piede da Semprini. All'81' è invece il Novafeltria a sfiorare il pareggio: punizione di Muratori che dalla sua "mattonella" inventa un destro capolavoro, la sfera scavalca la barriera, colpisce il palo, rimbalza sulla schiena di Gentili per poi uscire alta sopra la traversa, a seguito di una bizzarra carambola. E' l'unico vero brivido per gli ospiti, che mancano ancora il raddoppio all'83': Ceccaroni perde palla, Ciccarelli verticalizza per l'inserimento in area di Belloni che calcia in porta, trovando l'opposizione con il corpo di Semprini, in uscita. La sfera torna a Ciccarelli che dal limite calcia di destro alto, ma l'arbitro ravvisa un'irregolarità su di lui compiuta da Rinaldi, fischiando una punizione che il Sant'Ermete non riesce a concretizzare. Il gol del raddoppio arriva all'84', quando Bettini chiede e ottiene il triangolo da Contadini. L'attaccante, defilato sulla destra, ha un solo spiraglio e lo sfrutta, calciando sotto le gambe di Semprini e infilando in rete. Il Sant'Ermete rimane in dieci per l'espulsione di Genghini, ma difende agevolmente il doppio vantaggio.