Calcio Promozione: Igea Marina sbaglia rigore, poi va ko. Prima vittoria per il Morciano (0-3)

Sport

Bellaria Igea Marina

| 17:12 - 11 Novembre 2018

IGEA MARINA: Berardi, Brighi (87' Della Rosa), Bocchini, Loi (71' Ricci), Pruccoli, Magnani (63' Righini); Bellavista, Casadei; Mema, Pirini, Marchini (85' Minacapilli).

In panchina: Russo, Venturini, Pasolini, Pandolfi, Ceccarelli. All. Gavagnin.

MORCIANO: Marconi, Polini, Ubaldi, Monaldi, Tenti (94' Ceccaroni), Rocchetti; Angelelli (84' Bencivenga), Ingrosso (81'Brilli); Brisigotti, Ottaviani (71' Longoni), Ragno (46' Gambuti).

In panchina: Batani, Calesini, Santoni, Masini. All. Pessina.

ARBITRO: Al Mohammadi di Cesena (Assistenti: Abiuso di Modena e Guido di Bologna).

RETI: 46' Brisigotti, 90' Bencivenga, 84' Gambuti.

NOTE: ammoniti Gambuti, Brighi, Longoni.





Prima vittoria stagionale per il Morciano, che espugna 3-0 l'Igea Stadium. I locali sprecano la palla del vantaggio su rigore, poi nella ripresa subiscono tre gol. Il primo tentativo è dell'Igea Marina, al 7' sforbiciata di Bellavista respinta da un difensore. Al 22' fraseggio tra Loi e Bocchini, cross al centro per Mema, che di testa mette alto. Al 35' Marconi in uscita atterra Bellavista, dal dischetto s presenta Mema che spiazza l'estremo difensore, ma colpisce il palo. Nella ripresa il Morciano trova il gol alla prima vera occasione: Gambuti sulla destra pennella per il colpo di testa vincente di Brisigotti. Al 65' Ottaviani dal limite non inquadra il bersaglio. Al 69' Mema si libera, ma il tiro termina a lato. Il Morciano impegna Berardi all'83' con una conclusione da fuori area di Birilli. Al 90', con l'Igea Marina riversato in attacco, contropiede di Longoni che si invola e serve al centro il tap-in di Bencivenga. Altro contropiede al 94' e Longoni firma il tris.