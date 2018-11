Calcio Promozione: reti di Farneti e Matteo Vitaioli, Tropical Coriano regola 2-1 il Russi

Sport

Coriano

| 16:42 - 11 Novembre 2018

TROPICAL CORIANO: Romani, Borghini, Vitaioli F., Ricci, Olivieri, Costantini; Pasini (92' Casalino), Stanco; Farneti (70' Vucaj), Vitaioli M. (85' Montebelli), Scognamiglio.

In panchina: Leardini, De Biagi, Conti, Torre, Dolcini, Babboni. All. Zagnoli.

RUSSI: Casadio, Rava, Fontana (83' Consalvo), Godoli, Temporin, Tassinari; Lombardi, Calderoni (85' Troncossi); Placci (83' Sow), Gulandi, Magari.

In panchina: Lolli, Bosi, Francia, Diop, Sartoni.

ARBITRO: Patrono di Cesena (Assistenti: Lappostato e Boldrini di Rimini).

RETI: 32' Farneti (TC), 53' Vitaioli M. (TC), 65' Gualandi.

NOTE: espulso Tassinari al 90', ammoniti Pasini, Costantini, Vitaioli M., Romani, Montbelli; Magari, Godoli. Recupero: 1'+6'.





Grazie alle reti degli attaccanti Farneti e Matteo Vitaioli, il Tropical Coriano supera 2-1 il Russi. Prima occasione al 26' per gli ospiti, con Calderoni che entra in area e impegna severamente l'attento Romani. Al 32' Tropical Coriano in vantaggio con uno splendido destro in mezza girata di Farneti, un tiro sul quale Casadio non può nulla. Al 46' Matteo Vitaioli serve un assist al bacio per Scognamiglio, che deve solo appoggiare in rete, ma spreca clamorosamente. Questa volta non scatta la regola del "gol sbagliato, gol subìto", anzi è il Tropical Coriano a raddoppiare al 58': Borghini recupera palla a metà campo e lancia in contrpiede Matteo Vitaoli, che supera Casadio con una conclusione di piatto. Il Russi trova il gol al 65' con un colpo di testa di Gualandi, ma la partita potrebbe chiudersi al 69', quando Matteo Vitaioli è atterrato in area da Temporin. L'attaccante della nazionale sammarinese si presenta sul dischetto, ma coglie il palo esterno. I riminesi sprecano ancora al 78' con Vucaj, mentre il Russi rimane in dieci proprio al 90' per il rosso diretto fischiato a Tassinari, autore di un intervento in ritardo su Scognamiglio.