Boom alla fiera di San Martino, bel tempo e migliaia visitatori. Le FOTO di Amato Ballante

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:36 - 11 Novembre 2018

Ancora un successo per l'ultima giornata della tradizionale fiera di San Martino a Santarcangelo di Romagna. Impossibile avere una stima precisa delle presenze, anche se il bel tempo ha decisamente aiutato. Gia' dalla mattinata, molte persone si sono recate in citta' per il tradizionale appuntamento con la Fiera dei Becchi e il tanto atteso Palio della Piadina, che gia' da tanti anni sta attirando un sempre maggior numero di persone tanto che non si riusciva a passare tra le bancarelle. Il programma della fiera è stato molto ricco con numerosi eventi e i consueti banchi del mercato ambulante, che da sempre è contrassegnato dall’alta qualità degli espositori. Le foto di Amato Ballante.