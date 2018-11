Spray al peperoncino spruzzato al Jolly Disco Novafeltria, il locale evacuato. Denunciata la responsabile

Cronaca

Novafeltria

| 13:04 - 11 Novembre 2018

Momenti di concitazione al Jolly Disco Novafeltria, intorno alle 3.10 della mattina di domenica. Una ragazza, durante una discussione con un conoscente, ha estratto una boccetta di spray al peperoncino e lo ha spruzzato. Il locale è stato evacuato e la direzione ha deciso di sospendere la serata. Sono stati chiamati i Carabinieri che hanno provveduto a identificare e a denunciare la responsabile.

La direzione del Jolly in una nota scrive: "Durante la serata in programma, intorno alle tre di domenica 11 novembre, una ragazza ha spruzzato spray al peperoncino. Il locale è stato evacuato, soprattutto per prevenire possibili problemi alle persone con allergie. Ci dispiace per quanto accaduto e ci scusiamo con tutti i nostri affezionati clienti, nuovi e vecchi, per questa situazione di disagio inaspettata. Volevamo tranquillizzare tutti evidenziando che la persona responsabile è stata segnalata alle autorità competenti e che saranno presi provvedimenti in forma legale verso la responsabile dei fatti accaduti. Ci scusiamo ancora per i disagi, dovuti a un episodio inaspettato e imprevedibile. Vi diamo appuntamento alle prossime serate in programma, dove ci ritroveremo a divertirci come sempre in piena tranquillità e sicurezza".