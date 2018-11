Violenza sessuale di gruppo e pornografia minorile: 27enne rumeno dovrà scontare pena di oltre 3 anni

Cronaca

Rimini

| 12:32 - 11 Novembre 2018

Sabato sera i Carabinieri di Viserba, nel corso della consueta attività di controllo del territorio, hanno rintracciato e arrestato B.G., un 27enne rumeno, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica, presso la corte d’Appello di Bologna. L’arrestato deve scontare la pena di 3 anni, 10 mesi e 27 giorni: è stato riconosciuto definitivamente colpevole, con sentenze passate in giudicato, dei reati di violenza sessuale di gruppo e pornografia minorile, reati commessi in territorio rumeno nell’anno 2014 e per i quali era già stato tratto in arresto e sottoposto alla misura della detenzione domiciliare nell’agosto 2018 dai Carabinieri di Imola, città nella quale domiciliava il 27enne.

"L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Rimini rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di legalità avanzate dai cittadini. Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando la cittadinanza al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati", si legge in una nota dell'Arma.