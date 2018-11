Rimini: due furgoni identici a fuoco nella notte. Si sospetta il dolo

Cronaca

Rimini

| 09:17 - 11 Novembre 2018

Sono quasi sicuramente di matrice dolosa i due incendi avvenuti nella notte tra sabato e domenica ai danni di due furgoni dello stesso modello. I vigili del Fuoco sono intervenuti una prima volta verso le 5 e 30 a Viserba, in via Zandonai, per spegnere il rogo sviluppatosi sul primo mezzo, un camioncino Mercedes con targa ucraina. Poco dopo un altro intervento, questa volta in zona stadio a Rimini, in via Mamiani: anche qui le fiamme si sono sviluppate su un furgone della stessa tipologia, con targa polacca. Nonostante il tempestivo intervento dei pompieri, in entrambe le circostanze sono rimaste danneggiate le auto che si trovavano parcheggiate accanto. Sui fatti indagano le Forze dell’Ordine.