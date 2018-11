Volley B2 femminile, la Caf Acli Stella fa soffrire la capolista Libertas Forlì: ko per 2-3

Sport

Rimini

| 03:26 - 11 Novembre 2018

Dopo due ore e mezzo di gioco la Caf Acli Stella si arrende alla capolista Libertas Forlì (2-3) conquistando un punto prezioso e facendo registrare incoraggianti sintomi di ripresa. Onore alla squadra riminese che non ha rinunciato a giocare e a lottare per tutta la partita che ora devono confermarsi con delle vittorie. Si è assistito dagli spalti (numeroso il pubblico) ad una piacevole gara con bel gioco da ambo le parti.

Ancora permangono comunque varie difficoltà come i postumi dell' infortunio per Bologna o la necessità di rifiatare in qualche momento per altre. Per questo ultimo motivo l’allenatore Mussoni ha operato varie sostituzioni immettendo in campo le ragazze a disposizione: sono entrate Costantino, Bianchi (all’esordio), Bigucci, Mazza e Serafini.

Nel primo set la Caf Acli Stella ha mostrato un bel gioco, senza errori e con tanto entusiasmo sorprendendo l'avversario che forse non si aspettava una squadra così vivace vista la precaria posizione di classifica (2 punti). Il set si è risolto a favore della squadra di Mussoni nelle fasi finali grazie a due attacchi vincenti di Nasari e ad una ribattuta di Ambrosini. Nel secondo parziale, senza storia, riscossa della Libertas sempre in vantaggio. Anche il terzo parziale ha avuto lo stesso copione.

Il quarto set è stato molto più combattuto e spettacolare e le padrone di casa si sono fin dall’inizio avvantaggiate di 5 punti (9-4) mantenendosi sempre avanti (18 a 12 e 21 a 16) . Nel finale il Forlì ha agguantato la Stella (22-22) ma a questo punto una bomba in attacco di Nasari e un ace di Francia hanno permesso alla squadra di casa di portarsi al tie-break risolutivo. Qui il dominio della Libertas si è manifestato da subito e forse una certa stanchezza ha lasciato campo libero alle scorrerie degli attaccanti forlivesi: dal 4-3 per Caf Acli Stella si è passati al 4-14 e al finale di 7-15.







IL TABELLINO





CAF ACLI STELLA RIMINI – BLUELINE LIBERTAS FORLI’2-3

(25-22, 16-25, 17-25, 25-22, 7-15)

CAF ACLI STELLA: Ambrosini 2, Nasari 15, Gugnali 9, Francia 14, Tomassucci 13, Bologna 5, Bigucci 0, Costantino 1, Jelenkovic 1 (lib), Bianchi 0, Mazza 0, Serafini 0 (lib), Cit ne - All. Mussoni

LIBERTAS FORLI: Stradaioli 4, Raggi 3, Valpiani 16, Bettini 1, Balducci 7, Bernabè 19, Grillini 1, Gardini 2, Rossi, 19, Morelli 0 (Lib)Laghi e Geminiani (lib) ne. All. Delgado

NOTE: BV: St 8 - Fo 7. BE: St 5 - Fo 7. Muri: St 9 – Fo 5 -

Classifica: Bleuline Libertas Forlì 13, Rubierese 12, CSI CLAI Imola 11*, Gramsci Pool Reggio E. e Arbor Reggio E.10, Emanuel Riviera Rimini 9*, Esperia Cremona 8*, Fruvit Rovigo 6*, Liverani Lugo 6, Pianamiele Bologna 6, Caf Acli Stella Rimini 3, Civiemme Campagnola RE 3, My Mech Cervia 2, Calerno S.Ilario RE 0

(* una partita in meno)