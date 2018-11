Basket C Silver, gli Angels cadono largamente a Molinella: 84-63. Russu top scorer con 17 punti

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 00:10 - 11 Novembre 2018

Dulca Angels Santarcangelo sconfitti largamente a Molinella per 86-63. Nei primi 15 minuti i romagnoli giocano con intensità e voglia mettendo in difficoltà la squadra di casa e portandosi anche avanti di 12 punti. Nei rimanenti 25 minuti gli Angels gradatamengte scompaiono dalla scena.

Primo quarto con Fusco a sorpresa schierato play titolare per l’assenza di Lucchi fermo per un problema alla mano destra. Nonostante qualche palla persa di troppo gli Angels controbattono colpo su colpo a Molinella e terminano il primo quarto sul 22 a 18 grazie a 2 triple di Fusco. Nel secondo quarto si scatena Russu (15 punti segnati nel primo tempo) e con una “bomba” di Raffaelli i clementini volano sul più 12 sul 40 a 28 . Time-out Molinella che rientra con un’altro piglio e piazza un parziale di 13 a 0 grazie ad uno scatenato Guazzaloca . Il quarto termina 41 a 40 per Molinella.

Terzo quarto. Molinella continua a segnare mentre gli Angels con Zannoni in panchina per falli non riescono a tenere il ritmo dei padroni di casa che allungano sul 62 a 54. Ultimo quarto che comincia sempre con Fusco playmaker ma gli Angels non segnano più Brandani e Guazzaloca colpiscono a ripetizione. A 3 minuti dalla fine arriva il vantaggio di 20 venti punti per Molinella che decreta la fine delle ostilità. Ora sperando di avere finalmente nella prossima settimana tutti gli effettivi disponibili, c’è da preparare la difficile trasferta di Granarolo domenica prossima.

Tabellini

Molinella - Dulca Santarcangelo 84-63

Molinella: Guazzaloca 17, Brandani 9, Grazzi 3, Ranzolin 12, Zuccheri 10, Frignani 6, Cai 2, Torriglia 9, Lanzi 12, Ramini 6. All. Baiocchi

Santarcangelo: Zannoni 5, Colombo 8, Lucchi ne, Fusco 12, Russu 17, Miriello , Raffaelli 7, Fornaciari 8, De Martin 6, Massaria. All. Evangelisti

Parziali 18-22, 41-40, 62-54, 84-63