Basket C Silver, dopo un overtime i Titans dominano il Fermignano 75-68

Sport

Repubblica San Marino

| 23:52 - 10 Novembre 2018

Vittoria Titans all’overtime in una partita nella quale Fermignano non è mai stata in vantaggio.

Dave Macina apre la sparatoria di serata (7 bombe) con le due triple dell’8-2. I titani allungano 17-5, per chiudere sul 22-14.

In apertura di secondo periodo sisegna meno e la gara si sporca, si spezzetta e diventa selvaggia. La forbice tra le due squadre si accorcia (26-23 al 15’), ma sul finire di tempo si riallunga di nuovo (35-26). Difesa extra-lusso, servirebbe quasi un copia-incolla nel secondo tempo.

E cosa succede di ritorno dagli spogliatoi? Succede che Buo va in contropiede per il 42-30, ma anche che Altavilla mette la quarta dopo un primo tempo in tono minore. È l’ex Crabs a firmare il nuovo -4 marchigiano (44-40 al 26’) prima che il parziale si concluda su un 50-43 che lascia tutto lì, in ballo, per gli ultimi dieci minuti.

Si spara da fuori senza soluzione di continuità nel quarto periodo. Apre Cambrini, prosegue Altavilla e la mette di nuovo anche Macina (58-52). Felici commette quarto e quinto fallo, dall'altra parte Perini sbaglia quattro liberi consecutivi. A 3’49” dalla fine Spadoni fa rientrare Fermignano a -3 (60-57), col bizzarro antisportivo fischiato a Padovano che permette ad Altavilla di andare in lunetta: 2/2 per lui e -1, con i marchigiani che hanno, da quel momento in avanti, diversi possessi per il sorpasso. Il pari arriva a 58” dal gong con un libero di Perini (60-60) e di lì in poi la gara è realmente da batticuore. I Titans sbagliano un paio di possessi e l’ultimo tiro ce l’hanno gli altri, ma la difesa è più che discreta e Tagnani sbaglia.

Overtime. Cambrini la mette ancora da 3, Zanotti va con canestro e libero (supplementare anche quello, guarda un po’…), Padovano centra un gran canestro e Macina infila… un’altra tripla (73-64 a -2’24”). Di là c’è l’onnipresente Perini, che segna ancora ma a metà overtime deve uscire per aver commesso il quinto fallo. Di qua c’è la sensazione che si possa andare dritti fino allo striscione, passarlo, alzare le braccia al cielo, sorridere ed esultare. Succede proprio questo, perché il supplementare è un monologo della Pallacanestro Titano. È vittoria, è referto rosa: 75-68 dopo 45 minuti.

IL TABELLINO

PALL. TITANO - PALL. FERMIGNANO 75-68 d1ts

TITANO: Buo 2, Macina 22, Cambrini 15, Padovano 18, Felici 6, Longoni 7, Zanotti 5, Semprini, Campajola, Giovannini, Botteghi, Sorbini. All.: Padovano.

FERMIGNANO: Spadoni 2, Tagnani 16, Marchionni 2, Fontanella 2, Perini 21, Facenda 1, Altavilla 17, Pontellini, Santi 5, Valentini, Vona, Rossi. All.: Paolucci.

Parziali: 22-14, 35-26, 50-43, 60-60, 75-68.