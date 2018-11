Volley B maschile, altro ko per 3-0 per la Dolciaria Rovelli a San Martino in Rio

Sport

Morciano

| 21:51 - 10 Novembre 2018



Nella “Bombonera” di San Martino in Rio, un minuscolo palazzetto ben gestito e ricco di attività, la Rovelli cade per 3-0. Per gran parte del primo set accarezza l’idea di sbloccare le caselle a zero di questo torneo. Anche due set ball non bastano però a dare quella spinta emotiva e assassina a Stella e soci, alla fine anche l’arbitro dice la sua, fischiando un fallo in palleggio proprio al capitano, regalando il set ai padroni di casa. Gli emiliani, dopo la discreta paura passata, spingono un po’ di più, ma è forse l’atteggiamento remissivo e rassegnato della Rovelli a fare la differenza nei due set successivi, con troppi errori e poca cattiveria agonistica. Lo sconsolato staff tecnico non può che registrare questo aspetto, provando a lavorarci su, ma se tecnicamente si sa sempre come intervenire, sulla psiche è un po’ più complicato. E sabato prossimo arriva al PalaPedriali un’altra corazzata del torneo, i pisani del Calci, formazione votata dai più come una serie candidata alla promozione.





MA SAN MARTINO IN RIO - DOLCIARIA ROVELLI MORCIANO 3 – 0 (28-26/25-19/25-17)



SAN MARTINO: Nicolini 3, Benincasa 17, Santini 7, Maggi 3, Leon 4, Caffagni 8, l1 Fregni, Brizzi 6, Grassigli 1, Soprani, Porta , Gozzi n.e., l2 Bonfiglioli. All. Asta. Vice: Menghini.



DOLCIARIA ROVELLI : Stella 4, Morichelli 16, Omaggi 3, Vanucci 2, Kiva 5, Fabbri 4, Libero Facchetti 4, Daniel, Benini. All. : Rovinelli. Vice: Passamonti.



ARBITRI: Argirò e Tundo.



NOTE: SAN MARTINO : b.s. 16 ace 5 muri 8 errori 8. ROVELLI : b.s. 12 ace 2 muri 4 errori 16