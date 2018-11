Calcio D, la Savignanese stende il Real Giulianova: match winner Longobardi. Ora il Cesena

Sport

Savignano sul rubicone

| 17:39 - 10 Novembre 2018

Torna ad assaporare la vittoria la Savignanese, che doma 1-0 il Real Giulianova grazie ad una prestazione di grande carattere impreziosita dalle decisive giocate di Longobardi.

A inizio gara sugli scudi Tonelli, che costringe agli straordinari Pazzini (4') e di testa si rende insidioso sul primo palo (7'). Gli abruzzesi macinano gioco, ma la Savignanese risponde subito presente con Longobardi, che prima saggia i guantoni di Klejvis (10'), poi suggerisce a Scarponi, il cui tentativo però non si concretizza (22'). Il ritmo dei ragazzi di Farneti si alza ancora: Turci, su cross di Vandi, sfiora il vantaggio incornando di testa e, in seguito, Rossi si destreggia bene tra le maglie avversarie tirando però troppo lentamente. A pochi minuti dalll'intervallo si ripropongono in avanti gli ospiti, tuttavia Pazzini è sempre attento.

La ripresa comincia nel migliore dei modi, visto che Longobardi si esalta in azione personale, insaccando sul secondo palo una stupenda conclusione (2'). Il numero 9 gialloblù cerca di replicare qualche minuto più tardi, mancando di poco il bis. Il Real Giulianova tenta la reazione, ma è ancora la Savignanese vicina al raddoppio con Peluso (ribattuto tre volte in corner) e Gasperoni (intervento miracoloso di Klejvis) su suggerimento del solito incontenibile Longobardi.

Nel finale Brighi e compagni controllano l'andamento della partita e, al triplice fischio, festeggiano un'altra preziosa affermazione.

Ora testa al big match di mercoledì sera al Manuzzi contro il Cesena.



IL TABELLINO

SAVIGNANESE-REAL GIULIANOVA 1-0

SAVIGNANESE: Pazzini, Gregorio, Brighi, Longobardi, Scarponi (24' st. Peluso), Vandi, Giacobbi, Manuzzi F (23' st Gasperoni) Rossi, Manuzzi R (14' st. Guidi), Turci. A disp: Dall'Ara, Battistini, Giua, Guidi, Succi, Tamagnini, Peluso, Gasperoni, Giunchetti All Farneti

GIULIANOVA: Klejvis, Del Grosso, Antonelli (38 st' Pierabella), Fuschi, Ferrante, Ferrini (16' st Balducci), Tonelli (10' st Di Paolo), Forò (16' st. Frulla), Tozzi Borsoi, Mangiacasale, Fazzini. A disp: Parente, Ricchioni, Monaco, Balducci, Frulla, Palladini, Pierabella, Crisci, Di Paolo. All Stallone

Marcatori: 2' st. Longobardi

Note: Ammoniti: Antonelli, Forò, Manuzzi F, Ferrante, Del Grosso, Peluso, Gregorio, Brighi.





I RISULTATI

Santarcangelo Avezzano 1 – 1 ( giocata ieri ); Francavilla S.N. Notaresco 1 – 1 ( Candellori – Banegas su rigore ); Pineto Vastese ( Shiba su rigore, Camplone, Fortunato ); Isernia Cesena 0 – 2; Jesina Castelfidardo 2 – 1; Recanatese Agnonese 3 – 0; Sangiustese Matelica 2 – 4; Savignanese Real Giulianova 1 – 0; domani si disputeranno Campobasso – Montegiorgio e Forlì – Sammaurese

CLASSIFICA

Matelica 27, Cesena 25, S.N. Notaresco 22, Recanatese e Sangiustese 20, Francavilla 19, Savignanese 18, Santarcangelo e Pineto 16, Sammaurese 14, Real Gulianova 13, Isernia 11, Forlì, Vastese e Jesina 10, Montegiorgio 9, Campobasso e Agnonese 7, Avezzano e Castelfidardo 5