Volley C maschile, la Titan Services vincente anche a Cesenatico per 3-0

Sport

Repubblica San Marino

| 15:25 - 10 Novembre 2018



Il primo derby della stagione va alla Titan Services che “sbanca” Cesenatico con un secco 3 a 0. “In realtà non abbiamo giocato una grande partita – analizza coach Stefano Mascetti. – Soprattutto nel primo set i nostri avversari ci hanno messo in difficoltà. Ci siamo tenuti a galla con la battuta che in quel parziale ci ha regalato almeno 5/6 punti e ci ha permesso di recuperare fino a sorpassare i nostri avversari nel finale. Nel secondo e terzo set, siamo andati via tranquilli. Questa partita ci deve insegnare a non sottovalutare mai nessun impegno, altrimenti possono nascere problemi”. Sugli scudi il “bomber” Farinelli con 21 punti.



Cesenatico – Titan Services 0 -3 (23, 20, 18).



TITAN SERVICES. Rondelli, Oliva 4, Peroni 11, Mondaini 14 (foto), Andrea Lazzarini 6, Togni, Rizzi (L1), Bernardi 1, Farinelli 21, Lombardi 1. N.E.: Elia Lazzarini, Bacciocchi (L2), Di Michele. All. Stefano Mascetti.



CLASSIFICA (a venerdì 9 novembre) Conad San Zaccaria 12, Titan Services 8, Dinamo Bellaria 8, Plastorgomma Sassuolo 6, Pagnoni Rimini 5, Cesena 3, Hipix Modena 3, Consar Ravenna 1, Cesenatico 1, Spem Faenza 1, Fois Index Conselice, Carpi 0.



PROSSIMO TURNO (4^ giornata). Sabato 17 novembre ore 18.30 a Serravalle: Titan Services - Cesena.