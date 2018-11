Ragazza esce dalla discoteca e viene investita: l'auto non si ferma a soccorrerla. In tre finiscono denunciati

Cronaca

Misano Adriatico

| 14:48 - 10 Novembre 2018

A bordo della loro automobile, avevano investito una ragazza, nei pressi di una discoteca riminese. A distanza di qualche giorno, sono stati identificati dai Carabinieri: tre giovani di Misano Adriatico sono stati così denunciati, il conducente (32 anni) per fuga a seguito di incidente stradale e omissione di soccorso, due trentenni per favoreggiamento personale in concorso. I fatti risalgono allo scorso 1 novembre: la ragazza era stata investita dopo aver trascorso la serata in discoteca, intorno alle 5 del mattino. Il 32enne non si era fermato ed era scappato a tutta velocità.