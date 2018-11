La stazione ferroviaria di Rimini diventa un ring, scoppia la rissa tra nordafricani irregolari e ubriachi

Cronaca

Rimini

| 13:20 - 10 Novembre 2018

Una rissa è scoppiata venerdì sera, poco prima delle 22, alla stazione ferroviaria di Rimini. La Polizia, intervenuta con gli equipaggi della Squadra Volanti, ha arrestato tre cittadini stranieri, due magrebini e un tunisino, già noti alle forze dell'ordine e irregolari: il violento alterco, probabilmente scoppiato per futili motivi, è sorto tra soggetti che avevano abusato di alcol. Sprovvisti di documenti, i nordafricani sono stati portati in Questura e arrestati per rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Si trovano ora in carcere, in attesa dell'espulsione dal territorio italiano.