Bellaria: spaccata nella notte nella storica barberia di via Panzini, ladri in fuga

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 09:49 - 10 Novembre 2018

Ignoti malviventi si sono introdotti nella notte tra venerdì e sabato nello storico negozio del barbiere Tonino, in viale Panzini, all’angolo con via Mar Egeo. I ladri hanno infranto la vetrina a lato della porta d'ingresso con un danno non indifferente. Di loro non si hanno tracce. Non è la prima volta che l'esercizio viene preso di mira, nonostante la zona sia centrale e ben illuminata. Al momento non si conosce l’entità del bottino portato via. La Barberia è da più di 50 anni anche un punto di incontro e aggregazione per gli anziani del posto: qui non vengono solo per usufruire dei servizi del barbiere Tonino, ma anche per stare insieme e chiacchierare. E’ stato pertanto un duro colpo per tutta la comunità. Sui fatti indagano le Forze dell’Ordine.

Foto fonte Facebook