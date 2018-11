Volley A2 femminile, l'Omag domenica riceve il fanalino di coda Montecchio Maggiore (un solo punto)

Sport

San Giovanni in Marignano

| 08:54 - 10 Novembre 2018





Dopo l'importante vittoria nel derby tutto romagnolo contro la Teodora Ravenna, la Omag torna domenica (ore 17) fra le mura amiche nella settima giornata di andata del campionato di serie A2 femminile. Affronta la formazione vicentina “Sorelle Ramonda”.

La squadra veneta è guidata da Alessandro Beltrami, lo scorso anno a Filottrano in A1 e reduce dal bel mondiale disputato alla guida della nazionale olandese. Sono state inoltre ingaggiate sei nuove giocatrici: la schiacciatrice Francesca Michieletto da Trento, l’opposto americana del Missouri Kira Larson, la giovane laterale ('2000) oro alle olimpiadi con la nazionale giovanile Federica Carletti, Francesca Trevisan e Benedetta Bartolini provenienti da Olbia e Chiara Frison dal Martignacco con cui lo scorso anno ha conquistato la promozione. Le ragazze di coach Beltrami, che arrivano dal turno di riposo, approderanno in Romagna motivate, determinate e con la chiara intenzione di muovere la classifica dopo il poco-incoraggiante inizio di campionato (un solo punto).

In casa Omag invece l’ambiente è euforico in virtù della vittoria nel derby di domenica scorsa soprattutto perché accompagnato da un nutrito numero di sostenitori (200 circa).

Arbitreranno l’incontro Emilio Sabia e Marco Laghi.

Chi non potrà essere presente al palazzetto potrà comunque seguire l'incontro in diretta streaming sulla pagina ufficiale della Consolini Volley.





IL TURNO

Sabato 10 novembre, ore 20.30

Bartoccini Gioiellerie Perugia – Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo ARBITRI: Vecchione-Morgillo

Domenica 11 novembre, ore 17.00

Omag S.G. Marignano – Sorelle Ramonda Ipag Montecchio ARBITRI: Sabia-Laghi

Barricalla Cus Torino – Delta Informatica Trentino ARBITRI: Di Blasi-Salvati

Cuore di Mamma Cutrofiano – Sigel Marsala ARBITRI: Capolongo-Autuori

Riposa: Conad Olimpia Teodora Ravenna

CLASSIFICA

Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo 16; Bartoccini Gioiellerie Perugia 13; Delta Informatica Trentino* 12; Omag S.Giov. In Marignano* 12; Conad Olimpia Teodora Ravenna 8; Barricalla Cus Torino* 6; Cuore Di Mamma Cutrofiano* 2; Sigel Marsala* 2; Sorelle Ramonda Ipag Montecchio* 1.

* una gara in meno

Concorso “Crea la Mascotte”

Enorme successo sta ottenendo il concorso indetto dalla Consolini Volley Femminile per creare la Mascotte ufficiale. Tanti progetti sono già pervenuti e ci auguriamo ne possano arrivare ancora per avere una più ampia scelta.

Il concorso, completamente gratuito, scadrà il 30/11/2018 e saranno valutati solo i progetti pervenuti solo entro tale data. Il regolamento è disponibile sul sito alla pagina http://www.volleysangiovanni.it/concorso-mascotte.html ove potrete scaricare anche il modulo di adesione.