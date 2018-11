In sella alla bicicletta, viene travolto da un'automobile: incidente in via Valturio

Cronaca

Rimini

| 21:38 - 09 Novembre 2018

Incidente stradale in via Valturio a Rimini, intorno alle 19.40 di venerdì. Un anziano, le cui generalità non sono ancora note, era in sella alla propria bicicletta quando è avvenuto lo scontro con un'automobile, una Ford Fiesta vecchio modello, guidata da un uomo. Sul posto è intervenuto il personale della Croce Azzurra, che ha prestato i primi soccorsi al ciclista, che ha avuto la peggio, in seguito ricoverato all'ospedale. Una pattuglia della Polizia Municipale si è occupata dei rilievi e di regolare il traffico, che, intorno alle 21.30, è ancora molto rallentato fino alla rotonda del castello.