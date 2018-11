Paura a Viserba, agguato sotto casa: colpito da coltellate finisce in ospedale

Cronaca

Rimini

| 21:04 - 09 Novembre 2018

Un fatto di sangue è avvenuto a Viserba Monte, intorno alle 19.40 di venerdì. Un 57enne è stato infatti aggredito nei pressi della propria abitazione, in via Novella. L'uomo è stato ferito da alcune coltellate, ma non sarebbe in gravi condizioni: è riuscito a schivare un fendente, venendo ferito di striscio all'addome, mentre il secondo lo ha parato con una mano, ferendosi. E' stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Infermi di Rimini. I Carabinieri si sono attivati con le indagini, per scoprire le ragioni dell'aggressione, che sarebbe stata messa in atto da più di una persona.