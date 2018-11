Basket C Gold, le date dei playoff e dei playout. La finale promozione scatta il 26 maggio (il 29 il ritorno)

Sport

Rimini

| 20:05 - 09 Novembre 2018

Il comitato regionale della Fip ha delibetato lo formula di svolgimento della stagione in serie C Gold. La prima fase di qualificazione terminerà sabato 13 aprile. Le squadre piazzate tra il primo e l'ottavo posto daranno vita ai playoff col seguente scherma: prima vs ottava; quarta vs quinta; terza vs sesta; seconda vs settima. La giornata di riferimento è la domenica (ma le gare - come in stagione regolare - sono ammesse dal venerdì alla domenica) e il mercoledì (ma le gara sono programmabili tra il martedì e il giovedì a condizione di almeno un giorno di stop da gare precedenti e successive).

PLAYOFF

I quarti di finale sono al meglio delle tre gare: si gioca il 28 aprile, l'1 maggio (bella il 5 maggio in casa della meglio classificata nella fase di qualificazione).

Le semifinali al meglio delle tre gare: 12 e 15 maggio (bella il 19 maggio in casa della meglio classificata nella fase di qualificazione)..

La finale ae meglio delle tre gare il 26 e il 29 maggio (bella il 2 giugno in casa della meglio classificata nella fase di qualificazione).

La vincente sarà promossa.



PLAYOUT

Gli spareggi retrocessione vedono di fronte nona vs dodicesima e decima vs undicesima. La giornata di riferimento è la domenica, ma come in stagione regolare le gara sono programmabili dal venerdì alla domenica.