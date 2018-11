Calcio D, pareggio per il Santarcangelo: a Cinque (rigore) replica D'Eramo. Espulso Dhamo

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:34 - 09 Novembre 2018

E' finita in parità tra Santarcangelo ed Avezzano (1-1). Nel primo tempo la squadra di Galloppa (squalificato, in panchina Abbondanza) ha tenuto in mano il pallino del gioco creando alcune situazioni pericolose per andare a bersaglio però senza creare veri e propri pericoli per la porta ospite. La rete del vantaggio è arrivata su rigore ad opera di Cinque per fallo del portiere su un giocatore gilloblu. Nella seconda parte di gara Avezzano più pimpante che ha costretto i romagnoli ad abbassare il baricentro della squadra di casa. La rete del pareggio è arrivata grazie al centrocampista D'Eramo, classe 1999, un prospetto interessante, già protagonista di altre giocate, con un missile da una decina di metri fuori area che si è infilato nel sette della porta difesa da Battistini. La partita è rimasta aperta, poi il Santarcangelo è rimasto in dieci per l'espulsione di Dhamo (foto): nel finale entrambe le squadre hanno avuto l'opportunità di andare in gol. Nella ripresa ha debuttato tra le file del Santarcangelo il nuovo arrivato Merlonghi



Il TABELLINO

SANGTARCANGELO: Battistini, Mancini, Broli, Dhamo, Bondioli, Maini, Peroni, Fuchi, Cinque, Moroni, Guidi.

A disp.Moscatelli, Guglielmi, Fusi, Galeotti, Cascione, Merlonghi, Falomi, Sapori, Bernardi. All. Abbondanza.

AVEZZANO: Sinato, Puglielli, Kras, Conti, Menna, Sbardella, Alessandro, D'Eramo, Dos Santos, Cerone, Pellecchia.

A disp. Fanti, Schirone, Tarjuc, Di Gianfelice, Sesana, Bianciardi, Di Paolo, De Roccis, Dosa. All. Gaimpaolo

ARBITRO: Fichera di Milano (Moretti e Feizziani di San Benedetto)