Parcheggio selvaggio e auto in doppia fila: il caos di via Castelfidardo. Segnalazione a Rimini

Attualità

Rimini

| 17:31 - 09 Novembre 2018

Un nostro lettore e residente a Rimini richiama l'attenzione dell'opinione pubblica su casi ripetuti di sosta selvaggia e auto in doppia fila in via Castelfidardo, in zona Ztl, chiedendo un intervento. "Una situazione quotidiana, auto sulle strisce pedonali e su entrambi i marciapiedi", lamenta il lettore, sottolineando che a volte è difficile, per i residenti, anche uscire dal portone di casa. La situazione è stata segnalata ripetutamente anche alla Polizia Municipale: "Senza esiti", ci spiega.