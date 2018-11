Attualità

Verucchio

| 16:43 - 09 Novembre 2018

Dopo "recenti notizie di stampa sulla nascita della lista civica 'Immagina Verucchio' vorremmo precisare che ad oggi a Verucchio non esiste nessuna lista certificata del MoVimento 5 Stelle". E' quanto precisano in una nota congiunta - in vista delle elezioni amministrative del 2019 a Verucchio, nel Riminese - la capogruppo pentastellata regionale Raffaella Sensoli, la deputata Giulia Sarti e il senatore Marco Croatti.