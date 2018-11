Perticara piange la scomparsa di Sirio Toni, il "nonno della Banda Musicale"

Attualità

| 15:51 - 09 Novembre 2018

La comunità di Perticara piange la scomparsa a 85 anni di Sirio Toni, il membro più anziano della Banda Musicale Minatori ed ex collaboratore scolastico, molto noto in Alta Valmarecchia. Toni è mancato all'affetto dei suoi cari alle tre della mattina di venerdì 9 novembre: i suoi compaesani lo ricordano come uomo buono, mite, sorridente e altruista. Un grande dolore ha colpito i musicisti, suoi amici e colleghi, che lo ricordano come "memoria storica e nostra colonna portante". Sirio, spiega il direttivo della Banda Musicale Minatori di Perticara, è stato "un punto di riferimento, un amico, un fratello, uno zio e un nonno, pronto a darci un consiglio nei momenti più delicati", ma ha anche "supportato la banda di Perticara nei momenti più bui e difficili". Sirio Toni era il padre di Marco, attuale presidente dell'associazione, e fratello di un altro musicista, Roberto. La comunità di Perticara è invitata a partecipare al rosario, che si terrà venerdì alle 20.30 presso la Chiesa di Miniera di Perticara, e al funerale, che sarà celebrato alle 15 di sabato, sempre presso la stessa Chiesa.