E' un week-end di gusto, tradizioni, teatro e cultura: Rimini festeggia l'estate di San Martino. Ecco gli eventi

Eventi

Rimini

| 15:49 - 09 Novembre 2018

Il meteo sarà complice di un week end davvero ricco di eventi di gusto, di cultura e, come sempre, di divertimento. C’è spazio per i sapori dell’autunno, per le manifestazioni storiche, per le mostre e per gli spettacoli nei teatri del territorio. E allora lasciatevi coinvolgere dall’entusiasmo di questo finesettimana di autunno e organizzatevi per trascorrerlo al meglio: ecco come!





MANIFESTAZIONI E FIERE





A Santarcangelo c'è la Fiera di San Martino: per tutto il week-end dalle 8,30 alle 22 le vie e i borghi del centro ospiteranno osterie e food truck, bancarelle e artigianato, esposizioni e mostre mercato, musica e spettacoli. La Fiera di San Martino è da sempre conosciuta come la ‘fira di bécch’, vale a dire la ‘fiera dei cornuti’. L’origine di questo detto non è chiarissima ma certo antica, le corna, perciò sono il simbolo di questa festa. QUI tutte le info.





Astronavi ed equipaggio pronti per partire per la 14° edizione della Reunion, evento che raccoglie appassionati di fantascienza, fantasy e scienza che si svolgerà fino a domenica a Riccione. Spazio per giochi, incontri, curiosità, anticipazioni e tanto altro. L'evento si svolge al centro congressi dell'Hotel Mediterraneo e vedrà come ospiti principali l'attore Ross Mulan, uno dei protagonisti del Trono di Spade e noto anche per i suoi ruoli da caratterista in Doctor Who e nel film cult Sharknado. QUI tutte le info.





La Pro Loco di Monte Colombo e la Pro Loco di Montescudo organizzano l’undicesima edizione de Le dolcezze di San Martino, la manifestazione autunnale dedicata all’agricoltura ed al suo capodanno, San Martino, alle tradizioni della civiltà contadina, ai suoi cibi tipici, all’artigianato artistico. L’edizione 2018 in Piazza San Martino di Tours. Sarà il contenitore della seconda Fiera dei sapori di Montescudo e Monte Colombo, dedicata alla valorizzazione del marchio dei prodotti tipici e dell’artigianato artistico del Comune di Montescudo-Monte Colombo. QUI tutte le info.





Per tutte le domeniche di novembre e dicembre e per tutto il periodo delle festività l’Acquario di Cattolica torna a offrire ai visitatori grandi e piccini gli “Incontri straordinari”, esperienze attraverso le quali i visitatori dell’Acquario possono vivere la realtà del mare, conoscere le meraviglie ma anche i pericoli che minacciano ambienti e specie con un rapporto privilegiato con biologi e con gli animali ospiti della struttura. QUI tutte le info.





TEATRO E MUSICA





Per la 69esima edizione la Sagra Musicale Malatestiana, una delle più antiche e prestigiose rassegne musicali italiane, saluta la riapertura del Teatro Galli rinnovando il proprio calendario di eventi musicali con quello che sarà molto più che un concerto, "La musica è pericolosa", viaggio musicale ideato dal compositore Nicola Piovani e scandito come un itinerario dove il Premio Oscar evoca il senso di un lungo percorso dove le visioni di De André e di Fellini e dei tanti maestri del cinema si sono intrecciate con il proprio lavoro, dando vita a brani proposti in nuove versioni arrangiate per questa occasione (10 novembre, ore 21).





Il Teatro Sociale Novafeltria è pronto per inaugurare la sua stagione presentando venerdì 9 novembre alle ore 21 lo spettacolo A Trebbo con Shakespeare, con Denis Campitelli del Teatro Zigoia, liberamente tratto da Shakespeare in dialet di Franco Mescolini. QUI tutte le info.





Nel giorno stesso dell’uscita del suo nuovo album dal titolo “Risveglio” e in attesa della presentazione ufficiale, la cantautrice romagnola Elena Sanchi si propone al pubblico con un Acoustic Show in programma venerdì 9 novembre al Victor Pub di Riccione.





CULTURA





È uno dei più grandi pittori riminesi viventi. Un’artista capace di ricevere premi e riconoscimenti un po’ ovunque, mai banale e in grado di inseguire e regalare con la tavolozza suggestioni e domande. In occasione dei suoi 80 anni (appena festeggiati) e delle 60 stagioni di attività artistica, Giorgio Bellini espone presso la Galleria dell’Immagine di Rimini, dal 10 novembre fino al 9 dicembre 2018. QUI tutte le info.





Al via la stagione concertistica dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Lettimi”. Il primo appuntamento vedrà domenica 11 novembre la rara esecuzione di un capolavoro della fine del XIX secolo: il melologo - declamazione di testo letterario insieme a musiche scritte appositamente - Enoch Arden op.38 di Richard Strauss su testo di Alfred Tennyson. Ne saranno interpreti due beniamini del pubblico riminese: l’attore Pier Paolo Paolizzi e il pianista, e docente del Lettimi, Enrico Meyer. QUI tutte le info.





Il ciclo di conversazioni d’arte “Il classico nel contemporaneo”, organizzato dalla Galleria d’arte moderna e contemporanea Villa Franceschi Riccione, apre domenica 11 novembre (ore 16.30, Palazzo del Turismo) con Beatrice Buscaroli, storica e critica d’arte, docente di storia dell’arte antica, moderna e contemporanea all’Accademia d’arte di Bologna e Davide Rondoni, poeta, scrittore, drammaturgo, che nel loro intervento dal titolo Infinito presente. QUI tutte le info.





DISCOTECHE





Anche questo venerdì è rigorosamente targato Byblos: "Chalet Byblos" è il nome della serata che tornerà ad animare il rifugio più glamour del week-end con show Restaurant & Disco, in consolle le sonorità di Maurizio Nari, Franz Frisani e Alex L, per la serata più fashion della riviera.





Al Jolly Disco Novafeltria è tutto pronto per "Che figata di serata". Unica data di novembre per lo storico locale riminese, che quest'anno festeggia il 50esimo anno, "Che figata di serata", sabato 10 novembre, sarà animata dal live di Filippo Graziani, apprezzatissimo cantautore originario di Novafeltria. A seguire balli sulle due piste del jolly (centrale e prive') con i generi rock\pop, commerciale, house, afro, baracca e samba reggae. QUI tutte le info.





A grande richiesta, torna al Peter Pan Riccione l’appuntamento con la musica House e Techno. Venerdì 9 novembre torna Ritmi e Dj Ralf che torna sulla scena musicale della Riviera con il suo format di successo, Ritmi. Il Deejay e icona del mondo della notte ha dimostrato più di una volta che il suo stile non è ancora passato di moda.