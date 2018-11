Alla Fiera di San Martino la Sagra dei Cantastorie e il Palio della Piada

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 15:25 - 09 Novembre 2018

Arriva il fine settimana più atteso dell’autunno santarcangiolese con la Fiera di San Martino e i suoi tradizionali e più seguiti appuntamenti: oltre a bancarelle e osterie, esposizioni e Food truck – presenti per le vie e le piazze del centro dalle 8 alle 22 – sabato 10 novembre torna la Sagra dei Cantastorie (ore 10 e 14,30) mentre domenica 11, giovani, residenti delle frazioni e azdoure si sfideranno al Palio della Piada (ore 14) organizzato come di consueto dalla Pro Loco di Santarcangelo.

Sabato 10 novembre nello spazio eventi di piazza Ganganelli si svolgerà quindi la tradizionale Sagra dei Cantastorie che dedica la 50esima edizione (33ma a Santarcangelo) a Dina Boldrini, decana dei cantastorie scomparsa nel 2017, con una targa commemorativa che il sindaco Alice Parma consegnerà al figlio Gianni Molinari. Alle 10 e alle 14,30 sarà dunque possibile immergersi nelle atmosfere di un passato fatto di racconti ingenui o impegnati, esibizioni semplici e immediate che riportano agli spettacoli di strada di un tempo, prima dell’avvento di tv e nuovi media.

Dalle ore 14 di domenica 11 novembre avranno invece inizio le competizioni armati di mattarello e farina per il Palio della Piada, che ogni anno diverte e appassiona migliaia di spettatori e tramanda la tradizione legata alla cucina romagnola e all’arte della piada. Allo spazio eventi di piazza Ganganelli si sfideranno i partecipanti della categoria giovani, i rappresentanti di quartieri e frazioni e, per il gran finale, le azdore. Per partecipare occorre prenotarsi entro domenica 11 novembre presso la Pro Loco (0541/624.270).

Sempre legati ai costumi e alle tradizioni della Romagna, l’Agricola di piazzale Francolini ospita un’esibizione di balli romagnoli (sabato 10 novembre alle ore 17) e country (domenica 11 novembre alle ore 15). Sia sabato 10 che domenica 11 novembre, infine, i volontari del Gruppo amici della biblioteca Baldini allestiranno nel gazebo di piazza Ganganelli il mercatino dei libri già letti (dalle alle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19 - sabato anche dalle 20 alle 22,30). Il ricavato finanzierà le attività e l’acquisto di strumenti della biblioteca Baldini.