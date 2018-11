Via Flaminia, abbattuto il cordolo realizzato in piena estate: ostacolava ambulanze e mezzi di servizio

Attualità

Rimini

| 18:57 - 09 Novembre 2018

Stupore tra residenti e commercianti e semplici automobilisti e pedoni di via Flaminia. Nel giro di poche ore, in questi ultimi due giorni, nel tratto di strada che dalla rotondina viaggia in direzione della chiesa della Colonnella, è stata abbattuto il cordolo in cemento che separava le due carreggiate “alzato” in piena estate nell'ambito di un piano di lavori di asfaltatura del manto stradale che ha coinvolto più arterie cittadine. Ebbene, in più punti quel cordolo alto e largo tanto da poterci montare sopra a piedi come si evince dalle foto è stato abbattuto in più punti e gli spazi che si sono aperti sono stati tratteggiati con una segnaletica orizzontale. Perché? Da Palazzo Garampi non arriva nessuna dichiarazione in merito. Gli operai al lavoro, sia quelli del turno del giovedì sera, sia quelli di venerdì mattina addetti alla nuova segnaletica orizzontale e verticale, hanno spiegato che la ragione sta nel creare spazi per i mezzi di servizio, ossia ambulanze, cisterne dei pompieri, mezzi di soccorso di ogni genere che non possono restare introppolate nel traffico che diventa caotico in alcune ore del giorno anche per la presenza in zona di alcuni istituti di scuola superiore. “Ma non potevano pensarci prima?” la domanda spontanea fatta dai più (numerose le segnalazioni giunte in redazione). Alle tute arancioni non è rimasto altro da fare che allargare le braccia: “Non dipende da noi”. Sorriso amaro.