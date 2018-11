Rimini, una cena per raccogliere fondi per la tutela legale dei senzatetto e dei migranti

Attualità

| 14:39 - 09 Novembre 2018

Sabato 17 novembre a Rimini, presso lo Spazio Pubblico Autogestito Grottarossa (via della lontra n. 40), sarà festeggiato il primo anno di apertura dello sportello locale di "Avvocato di Strada", onlus che fornisce tutela legale gratuita alle persone senza fissa dimora. E' in programma la "Cena dei diritti", un evento di raccolta fondi (per sostenere le spese e i costi vivi: marche da bollo, visure, raccomandate, stampe, etc.) che darà l'occasione di presentare le attività realizzate e i casi affrontati in questi dodici mesi. Ad ogni tavolo sarà infatti presente un volontario dell’Associazione, che racconterà la propria esperienza di volontariato e alcune vicende seguite dallo Sportello. L’iniziativa fa parte del “Festival dei diritti diffusi”, una rassegna di iniziative dedicate alla diffusione della cultura dei diritti e al tema della difesa delle persone più fragili. Il Festival dei Diritti Diffusi 2018 rientra nel Programma delle celebrazioni del 70esimo della Costituzione italiana curato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Alla serata sarà presente il fondatore e presidente di Avvocato di Strada, l'avvocato Antonio Mumolo.



Nel corso della serata e fino al 23.11, sarà possibile visitare la mostra "Fino a quel momento", realizzata da artisti della provincia di Rimini ed esposta all'interno di Grottarossa.

A seguito della cena, largo alla musica con PerdendoTempoAFareAltro