Proposta di matrimonio al parco tra i delfini e centinaia di visitatori: la romantica storia di Fabio e Gaia

Attualità

Riccione

| 13:33 - 09 Novembre 2018

Una storia d’amore di quelle belle da raccontare. Una coppia di milanesi innamorati pazzi degli animali, che stanno insieme da ben 12 anni, si dichiarano amore tra i delfini. E’ accaduto a Oltremare di Riccione, in una giornata di pioggia ma con il sole nel cuore. Fabio Marotta ha 30 anni e fa il perito informatico, Gaia ne ha 28 ed è estetista.





’aiuto dello staff di Oltremare, il 30enne ha chiesto alla sua Gaia di sposarlo, dopo l’appuntamento pomeridiano ‘Conosci i delfini’.lui, in ginocchio a bordo vasca, le ha fatto la fatidica domanda, anello in mano e con in sottofondo la loro canzone d’amore, ‘’ di Ed Sheeran. Lei, fra le lacrime gli ha detto “sì”. “Non mi aspettavo assolutamente questa cosa, è stato bellissimo” dice lei. Dopo le foto di rito la coppia è stata accompagnata dallo staff in un luogo romantico davanti alla grande vetrata da sotto la Laguna di Ulisse per brindare.“Lei è innamorata pazza di tutti i tipi di animali - racconta Fabio - e per questo ho cercato qualcosa di davvero speciale per dichiararmi. Così ho scelto di venire a Oltremare. Per noi è stata la prima volta e devo dire che il parco è davvero bello. Abbiamo anche partecipato al programma interattivo per scoprire tutti i segreti degli addestratori di delfini, molto interessante!”.Gaia e Fabio hanno deciso di sposarsi a Giugno 2020 e hanno già promesso allo staff di Oltremare di tornare dopo le nozze al parco di Riccione.