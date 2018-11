Rimini, un calcio al razzismo: domenica in campo con gli ospiti del Cas di Spadarolo

Attualità

Rimini

| 11:52 - 09 Novembre 2018

Una partita speciale per ritrovarsi e ringraziare. La organizza la Coop Centofiori al Campo dei Delfini di Rimini.

Dopo i gesti razzisti che hanno colpito i gli ospiti del Cas di Spadarolo, la Coop Centofiori organizza "un momento comune di solidarietà e di divertimento, per dare corpo alle tanti voci solidali che in queste ore ci hanno sommerso. Lo sport è probabilmente uno dei terreni di confronto tra culture più comune e più proficuo, per cui abbiamo deciso insieme ai nostri ospiti di organizzare una partita di calcio al campo dei Delfini (parco XXV Aprile - Marecchia zona Ina Casa) domenica 11 novembre alle ore 15. Non sarà la classica partita “scapoli contro ammogliati” di fantozziana memoria: si giocherà tutti, a staffetta, così chi ha meno fiato potrà competere con chi ne ha di più. Naturalmente non si suderà soltanto :-) Accanto al campo ci sarà un punto ristoro che, siamo certi, riscuoterà un discreto successo."

Per informazioni cristian.tamagnini@coopcentofiori.it