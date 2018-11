Al via domenica 11 novembre la stagione dei concerti dell’Istituto Lettimi di Rimini

Eventi

Rimini

| 11:52 - 09 Novembre 2018

Al via la stagione concertistica dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Lettimi”. Il primo appuntamento vedrà domenica 11 novembre la rara esecuzione di un capolavoro della fine del XIX secolo: il melologo - declamazione di testo letterario insieme a musiche scritte appositamente - Enoch Arden op.38 di Richard Strauss su testo di Alfred Tennyson.

Ne saranno interpreti due beniamini del pubblico riminese: l’attore Pier Paolo Paolizzi e il pianista, e docente del Lettimi, Enrico Meyer.

Ingresso libero alle ore 11 nella biblioteca dell’Istituto Lettimi in via Cairoli 44 a Rimini.

Il secondo appuntamento sarà il 25 novembre col duo Rita Mascagna, violino e Fabrizio Di Muro, pianoforte che interpreteranno musiche di Grieg e Franck.

Gli altri due concerti della rassegna si terranno a gennaio.