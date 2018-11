Riviera di Rimini Round World Sbk a Misano, biglietti disponibili e sconti speciali

Sport

Misano Adriatico

| 11:45 - 09 Novembre 2018

Un grande contenitore di passione come EICMA ospita anche il conto alla rovescia verso il Riviera di Rimini Round del WorldSBK.

Dal 21 al 23 giugno tornerà a Misano World Circuit il grande spettacolo del mondiale per derivate, che a Misano quest’anno taglierà il traguardo prestigioso delle 55 corse. Il Marco Simoncelli è sul podio dei circuiti mondiali per numero di gare ospitate.

Solo nella settimana del salone milanese gli appassionati potranno assicurarsi il biglietto con uno sconto del 40%. Fino all’11 novembre è possibile avvalersi dello straordinario sconto grazie al punto vendita Ticketone allestito presso lo stand WorldSBK (Pad. 11, Stand S48).

Il secondo step di sconti si avvierà lunedì 12 novembre su tutti i canali di vendita Ticketone, con un risparmio del 25% che varrà fino al 28 febbraio 2019.

Inoltre, aggiungendo solo € 15,00 al prezzo del biglietto della domenica, si potrà acquistare un abbonamento 2 giorni, che permetterà di accedere al prato oppure sulle tribune A-B-C anche nella giornata di sabato, e quindi assicurarsi la visione delle tre gare previste.

Novità nel format 2019 con gara1 al sabato alle 14.00, gara2 sprint la domenica alle 11.00 e gara3 la domenica alle 14.00.

Riconfermati gli sconti per le donne (ulteriore 10%), ridotti, tesserati FMI e ragazzi fra 13 e 16 anni, mentre gli under 13 entreranno in circuito con biglietto da un euro.

Ma non finisce qui.

Per la gioia degli appassionati di motociclismo, ecco l’offerta Un biglietto, due mondiali. Fino all’11 febbraio 2019 sarà possibile, al prezzo di 90 euro, l’accesso alla MotoGP la domenica nelle aree prato, mentre per il Riviera di Rimini Round WorldSBK l’accesso sarà la domenica alle tribune A-B-C con la visione delle due gare previste.